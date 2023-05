Published: 04 May 2023 2 PM Updated: 04 May 2023 2 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

Honda Elevate: க்ரெட்டா கார் வாங்கப் போறீங்களா..? வெயிட்… ஹோண்டாவின் புது எஸ்யூவி எலிவேட் வருது!

இந்த காரின் குறியீட்டுப் பெயர் 3US. இப்படித்தான் ஹோண்டா நிறுவனம், இன்டர்னலாக இந்தக் காரை அழைக்கும். ஆனால், எலிவேட் என்ற பெயரில் பதிவு செய்தது நிரூபணமாகி இருக்கிறது. இது ஒரு 5 சீட்டர் மிட்சைஸ் எஸ்யூவி.

Automobile Honda Elevate

Share