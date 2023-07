Published: 01 Jul 2023 10 AM Updated: 01 Jul 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

BNCAP Crash Test: `நமக்கும் வருது கார்களுக்கான ஸ்டார் ரேட்டிங்'- ஆனா இது மட்டும் நடக்காம இருக்கணும்!

இந்தியாவுக்கென சொந்தமான ஒரு கார் அசெஸ்மென்ட் புரோக்ராமை அமல்படுத்தி, வாகனங்களுக்கு ஸ்டார் ரேட்டிங் தர நம் மத்தியப் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சகம் முடிவெடுத்திருக்கிறது. NCAP என்றால், New Car Assessment Programme என்று அர்த்தம். BNCAP–ன் ஒரு முக்கியமான 5 விஷயங்கள் இதோ!