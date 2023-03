மஹிந்திராவின் முரட்டு எலெக்ட்ரிக் ஆஃப்ரோடர்!

ஆம், இந்த மாதம் ஹைதராபாத்தில் நடந்த எலெக்ட்ரிக் ஃபேஷன் திருவிழாவில் (EV Fashion Festival) எக்ஸ்யூவி E9 எனும் கான்செப்ட் எஸ்யூவியோடு இன்னொரு செமையான எலெக்ட்ரிக் எஸ்யூவியைக் காட்சிப்படுத்தி அசத்திவிட்டது மஹிந்திரா. ஆனால், அதுவும் கான்செப்ட்தான். பார்ப்பதற்கே முரட்டுத்தனமாக, மிரட்டலாக இருந்தது. அதன் பெயர் BE ரேல்–E. (BE Rall E). இந்த மிரட்டல் எஸ்யூவியைப் பற்றி ஷார்ட்டாகப் பார்க்கலாம்.



ஒரு சின்ன ஃப்ளாஷ்பேக்: ஆகஸ்ட் 2022–ல் லண்டனில் நடந்த ஒரு மோட்டார் எக்ஸ்போவில் BE.05 என்றொரு கூபே ஸ்டைல் கான்செப்ட் எஸ்யூவியைக் காட்சிப்படுத்தி இருந்தார்கள். இதை மஹிந்திரா எஸ்இவி (SEV- Sports Electric Vehicle) என்கிறது. அந்த BE.05 கூபே எஸ்யூவியை அடிப்படை டிசைனாக வைத்துத்தான் இந்த BE Rall E காரை மிரட்டலாக டிசைன் செய்திருக்கிறது மஹிந்திரா. இந்த BE கார்கள் தயாரிக்கப்படும் ப்ளாட்ஃபார்மின் பெயர் INGLO. அதில்தான் இதுவும் தயாராக இருக்கிறது. ‘இது ஆஃப்ரோடர்தானே’ என்று சின்னக் குழந்தையும்கூடச் சொல்லிவிடும் அளவுக்கு, இதன் டிசைன் ஃபேக்டர்கள் இருக்கின்றன. இது 4.5 மீட்டருக்கு மேல் ஒரு மிட்சைஸ் எஸ்யூவி செக்மென்ட்டில் வரக் காத்திருக்கிறது.