ஒரு கார் தயாரிப்பில் இவ்வளவு விஷயம் இருக்கா?

ஒரு காருக்கு மிகவும் முக்கியமானது இன்ஜின் என்றால், அதற்கு அடுத்தபடியாக அதிக விலைகொண்ட பாகம் கியர்பாக்ஸ். Workshop on Powertrain Design & Development என்ற தலைப்பில் பிரகாஷ்ராவ் இது குறித்து பங்கேற்பாளர்களுடன் விவாதித்தார்.

Vehicle architecture and advanced engineering பற்றி யோகராஜா பேச, அவரது சகாவான ராஜாகுமார், Fundamentals of vehicle ride and handling and validation பற்றிப் பேசினார். சர்க்கஸில் மரணக் கிணற்றில் வாகனம் ஓட்டுகிறவர்கள் எல்லாம்கூட, ராஜகுமார் டெஸ்ட் டிராக்கில் காரை டெஸ்ட் செய்வதைப் பார்த்தால் மிரண்டு போவார்கள். ஒரு காரை உற்பத்திக்கு உகந்ததாக மாற்றுவதற்கு முன்னர் அதை எப்படியெல்லாம் சோதனையிட வேண்டும்? எத்தனை மணிநேரம் சோதனையிட வேண்டும்? என்னமாதிரியான சாலைகளில் எல்லாம் சோதனையிட வேண்டும் என்பதை அனுபவப்பூர்வமாக அவர் விளக்கிய விதம் அனைவரையும் கவர்ந்தது.

XUV 700 உருவாக்கத்தில் பங்கெடுத்த ஐந்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட மாபெரும் வல்லுநர்கள் பட்டாளத்துக்குத் தலைமையேற்றவர் மஹிந்திரா நிறுவனத்தின் Head of the Global Development and Design துறையின் தலைவரான வேலுசாமி. இவரது படைத்தளபதிகளில் முக்கியமானவரான மனோஜ். இவரின் Automotive Product Development through Platform, People and Process என்ற உரையுடன் எட்டு நாட்கள் நடைபெற்ற பயிலரங்கம் முடிவடைந்தது.

இந்தப் பயிலரங்கம் முடியும் நாளன்றே, `அடுத்த பயிலரங்கம் எப்போது?’ என்று மாணவர்களும் பங்கேற்பாளர்களும் கேட்க ஆரம்பித்துவிட்டார்கள். இவர்கள் கேள்விகளுக்கான விடை விரைவில் வெளியிடப்படும்.