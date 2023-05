Published: 03 May 2023 3 PM Updated: 03 May 2023 3 PM

MG Comet EV: விலை குறைவான எலெக்ட்ரிக் கார் – எம்ஜி காமெட் காரின் ப்ளஸ், மைனஸ் ரிப்போர்ட்!

டைட்டான பார்க்கிங் ஸ்பேஸில் இந்தக் காரை நிறுத்திவிட்டீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம்; டிரைவர் கதவைத் திறந்து இறங்க இடம் இல்லை என்றால், அப்படியே கோ–டிரைவர் சீட்டுக்குப் பயணித்து காரின் இடதுபுறமாக இறங்கிக் கொள்ளலாம். இதைத்தான் ‘Walk Through Cabin’ என்பார்கள்.

