வாகனத் துறையில் வியூகம் வகுக்க வழிகள்!

படத்தில் உள்ளது போல QFD பார்ப்பதற்கு ஒரு வீடு போல இருக்கும் (house of quality). முதலில் வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளைக் காது கொடுத்துக் கேட்டு, அவற்றை இடது பக்கம் முடிந்தவரை அவர்கள் கூறிய வார்த்தைகளை வைத்தே குறித்துக்கொள்ள வேண்டும். ஒவ்வொரு தேவைக்கும் எவ்வளவு முக்கியத்தவம் என்பதைப் பொருத்து அவற்றை வரிசைப்படுத்தலாம். இதனை அடுத்து நாம் தயாரிக்கப்போகும் பொருளின் அம்சங்களை இந்தப் படத்தின் மேலே பட்டியலிட வேண்டும். எந்தெந்த அம்சம் எந்த வாடிக்கையாளார் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் என்பதை relationship matrix-ல் குறித்துக் காட்டலாம்.

இந்தச் செயல்பாட்டினால் வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகள், தயாரிக்கப்பட இருக்கும் பொருளால் பூர்த்தி அடையும். தேவையில்லாத அம்சங்களை நீக்கிவிடலாம். ஏதாவது தேவை கவனிக்கப்படாமல் இருந்தால், அதற்கு ஏற்ற மாற்றங்களை வடிவமைக்கும் போதே சேர்த்துக்கொள்ளலாம். வீட்டின் கூறையில் பொருளின் அம்சங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று கொண்டுள்ள தொடர்பைக் காட்டலாம்.

இப்படி முடிக்கப்பட்ட ஒரு QFD வீட்டை வைத்து அடுத்த கட்ட வீட்டைத் தொடங்கலாம். முதல் வீட்டில் மேலே உள்ள பொருளின் அம்சங்கள், இரண்டாவது வீட்டின் இடது பக்கம் தேவைகளாக மாறிவிடும். இப்படிப் படிப்படியாக வாகனம் தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள் 7 நிலைகளுக்கு ப் பயன்படுத்துவதாகக் கூறப்படுகிறது.

QFD முறையைக் கையாள ஆரம்பத்திலிருந்தே பலதரப்பட்ட துறைகளிலிருந்து அணியினர் ஒன்றாகச் செயல்பட வேண்டும் (cross-functional teams) ‍ - மார்க்கெடிங், வடிவமைக்கும் பொறியாளர்கள், தொழிற்சாலையில் இருக்கும் பொறியாளர்கள், சப்ளையர்களிடம் பாகங்களை வாங்கும் துறையினர்.

QFD பயன்பாட்டினால் டொயோட் டாவில் 60% செலவு மிச்சப்படுத்தப்பட்டது. [3] 1984-ம் ஆண்டுக்குப் பிறகு அங்கு பயன்படுத்தப்பட்டது. அதன் பின் வாகனத்தை வடிவமைக்கும் மற்றும் தயாரிக்கும் பொறியாளர்கள் ஒன்றாக வேலை செய்ததால், வாகனத்தில் தேவைப்பட்ட மாற்றங்கள் மிகவும் குறைந்தன. ஒரு வாகனத்தின் வடிவமைப்பு இறுதி செய்யப்பட்டு, தொழிற்சாலைக்கு அனுப்பப்பட்ட பின் மாற்றங்கள் எதுவும் தேவைப்படவில்லை. இதற்கு நேர்மாறாக அமெரிக்க நிறுவனங்களில் ஒரு புது வாகனத்தைத் தயாரித்த பிறகும், பல மாதங்களுக்கு மாற்றங்கள் தேவைப்பட்டன.

மாறி வரும் வாடிக்கையாளர் தேவைகள்!

வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகள் அனைத்திற்கும் ஒரே முக்கியத்துவம் இருக்காது. வாகனத்தின் பாதுகாப்பு போன்ற தேவைகள் அடிப்படையானவை (basic features). செயல்திறன் அம்சங்கள் (performance based) அவற்றின் தரத்தைப் பொருத்து ஒரு வாடிக்கையாளரைத் திருப்திப்படுத்தும். உதாரண‌த்திற்கு, வாகனத்தின் மைலேஜ். மூன்றாவது வகை தேவை, நம்மை உற்சாகப்படுத்தும் (excitement features). உதாரணத்திற்கு வாகனத்தின் இசை சாதனங்கள். சில அம்சங்கள் இருந்தால் அவை ஏமாற்றம் அளிக்கும். அதற்கு வாகனத்துறையில் NVH (noise, vibration, harshness) ஓர் உதாரணம் –‍ வண்டி ஓடும்போது அதில் இருக்கும் சத்தம், அதிர்வு மற்றும் கடுமை!

வாடிக்கையாளர் தேவைகள் காலத்திற்கு ஏற்ப மாறி வரும். இன்று உற்சாகப்படுத்தும் ஒரு அம்சம், நாளை ஒரு அடிப்படைத் தேவையாக மாறலாம். QFDயையும் அதற்கு ஏற்ப திருத்தி வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பங்கள் பரவலாகி வரும் இந்தக் காலகட்டத்தில், வாடிக்கையாளர்களின் தேவையை அறிந்து கொள்ள சமூக ஊடகம், இணையதளம், கைபேசி என்று பல வழிகள் உள்ளன. இவை மட்டும் இருந்தால் போதாது. பிசினஸ் மாடல் கேன்வாஸ், QFD போன்ற கருவிகளைப் பயன்படுத்தி இந்தத் தொழில்நுட்பங்கள் கொடுக்கும் தகவலைச் சரியாகப் பயன்படுத்த வேண்டும். அப்படிப் பயன்படுத்தும் பொருட்களை வடிவமைத்துத் தயாரிக்கும் நிறுவனங்களுக்கு இவை ஒரு நன்மையாக இருக்கும்.

வாகனத்துறையின் எதிர்கால வியூகம்

பரத்தின் மேலதிகாரி CTO Dr.ஷர்மா, அவரையும் மற்ற மூத்த அதிகாரிகளையும் ஒரு சனிக்கிழமை ஊருக்கு வெளியே இருக்கும் ஒரு ரெஸார்ட்டுக்கு அழைத்திருந்தார். எந்தவிதத் தொந்தரவும் இல்லாமல் அனைவரும் ஒரு மனதோடு கவனமாக தங்கள் நிறுவனத்தின் எதிர்காலத்தைப் பற்றி யோசிக்கவே அழைத்திருந்தார்.

Dr. ஷர்மா முதலில் அனைவரிடமும் தங்கள் பிரிவைப் பற்றி கேட்டுத் தெரிந்து கொண்டார். அதன்பின் வாடிக்கையாளர்களின் கருத்து, அவர்களின் விருப்பத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், புதிய தொழில்நுட்பங்கள் பற்றி விசாரித்தார். அதன் பின் ஒரு குச்சியை எடுத்து தரையில் ஐந்து வட்டங்களை வரைந்து அவற்றை விளக்கினார். அவை ஒவ்வொன்றும் அவர் கேட்ட கேள்விகள். அவற்றை ‘5R Framework’ என்று அழைத்தார்.

1) Reimagine – எதிர்கால, நிலையான (sustainable) போக்குவரத்துத் துறையை (mobility) எப்படி மாற்றிk கற்பனை செய்யலாம்? நம் தொலைநோக்குப் பார்வை என்னவாக இருக்க வேண்டும் (vision)?

2) Refocus - இந்தத் தொலைநோக்குப் பார்வையைச் செயல்படுத்த நாம் செய்யும் ஆராய்ச்சிகளில் (Research & Development – R&D) என்ன மாற்றம் தேவை?

3) Reskilling - இதற்கு நம் அணிகளில் என்ன வகையான புதுத் திறன்களை வளர்க்க வேண்டும்?

4) Rebuild - மின்சாரமயமாக்கலுக்கு தங்கள் நிறுவனத்தின் வெளியே என்ன வகையான சுற்றுச்சூழல் (ecosystem) வேண்டும்? அதை எப்படி வளர்க்கலாம்?

5) Reuse - பயன்படுத்தப்பட்ட பொருட்கள், பாகங்களை எப்படி மறுபயன்பாடு, மறுசுழற்சி (recycle) செய்யலாம்?

பரத்தும் மற்ற மேலதிகாரிகளும், இந்த ஐந்து கேள்விகளுக்குத் தங்கள் அணுகுமுறை என்னவாக இருக்கும் என்று யோசித்துக் கொண்டே தங்கள் அறைக்குச் சென்றார்கள். பரத் பிசினஸ் மாடல் கேன்வாஸ், QFD போன்ற கருவிகள் கொண்டு தன் யோச‌னைகளை எப்படி Dr.ஷர்மாவிடம் விளக்கலாம் என்று மனதில் படங்கள் வரையத் தொடங்கினார்.

References

1 - Business Model Generation by Alexander Osterwalder and Yves Pigneur.

2 - Business Model Canvas explained, Sep. 1, 2011, YouTube

3 - The House of Quality, John R. Hauser and Don Clausing, MAy 1988, Harvard Business Review