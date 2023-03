லம்போகினி காரை வெறும் 100 ரூபாய்க்கு வாங்கிய ஸ்காட்லாந்துகாரர்! ஆனால் அதன் பின்பு நடந்த சோகம்?!

Published: 01 Mar 2023 9 AM Updated: 01 Mar 2023 9 AM

லம்போகினி காரை வெறும் 100 ரூபாய்க்கு வாங்கிய ஸ்காட்லாந்துகாரர்! ஆனால் அதன் பின்பு நடந்த சோகம்?!

ஸ்காட்லாந்தைச் சேர்ந்த க்ராண்ட் பர்னட் என்கிற 24 வயது இளைஞர் ஒருவர், 99 Pence இங்கிலாந்து காசில்… அதாவது இந்திய மதிப்பில் 100 ரூபாய் மட்டுமே செலவழித்து ரூ.4 கோடி மதிப்புள்ள ஒரு லம்போகினி காரை வாங்கியிருக்கிறார். எப்புட்றா?

Automobile Grant Burnet with Lamborghini