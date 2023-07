Myli: `குட்டியூண்டு எலெக்ட்ரிக் கார்!' - எம்ஜி காமெட்டுக்குப் போட்டி; லிஜியர் நிறுவனம் அறிமுகம்!

Published: 13 Jul 2023 9 AM Updated: 13 Jul 2023 9 AM

`குட்டியூண்டு எலெக்ட்ரிக் கார்!' - எம்ஜி காமெட்டுக்குப் போட்டி; லிஜியர் நிறுவனம் அறிமுகம்!

பிரான்ஸ் நிறுவனம் டாடா நானோ காரை விட மிகவும் சிறிய எலக்டரிக் காரை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்துகிறது.