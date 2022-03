ஒரு நாள் பல கார் டிசைனர்கள் உருவாகலாம்!

மோட்டார் விகடன் நடத்திய இந்தப் பயிலரங்கத்தில், பெங்களூர் தொடங்கி ஜெர்மனியில் இருப்போர் வரை கலந்துகொண்டனர். பள்ளி மாணவர்கள், கல்லூரி மாணவர்கள், வேலையில் இருப்போர் மற்றும் இதே துறையில் இருப்போர் என அனைத்தும் கலந்த கலவையாக கார் டிசைனில் ஆர்வமுள்ள அனைத்துத் தரப்பினரும் கலந்துகொண்டனர்.



பத்து மணிக்கு `டான்' என்று பயிலரங்கம் தொடங்கிவிட்டது. இந்தியர்கள் டிசைன் செய்யக் கற்றுக்கொள்வது எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை முதலில் சத்தியசீலன் எடுத்துரைத்தார். மேலும் கார் டிசைன் துறையில் உள்ள வேலைவாய்ப்புகளை விளக்கினார்.



பயிலரங்கத்தில் ஃபோர்டு பிரான்கோ (Ford Bronco) டிசைனைப் பற்றி பயிற்றுவிக்கப்பட்டது. ஃபோர்டு பிரான்கோவை எப்படி வடிவமைத்து இருக்கிறார்கள் மற்றும் வடிவமைப்பிற்கான காரணம் ஆகியவை தெளிவாக விளக்கப்பட்டது.



பயிலரங்கி்ன் முதல் பகுதியாக perception of lines, perception of edges மற்றும் perception of proportion பயிற்றுவிக்கப்பட்டது. இரண்டாம் பகுதியாக காரின் சக்கரங்கள் வரைவதற்கான பயிற்சி. மாணவர்களும் சக்கரங்களை வரைய ஊக்குவிக்கப்பட்டது. மாணவர்களும் ஆர்வமாகச் சக்கரங்களை வரைந்து இருந்தனர். `உங்களது ஓவியங்களைக் காட்டலாம்’ என்றதும், ஒவ்வொருவரும் கைதூக்கி தங்களது ஓவியங்களைக் காட்டிப் பட்டையைக் கிளப்பினர்.



மூன்றாம் பகுதியாக rule of third theory-யை பயன்படுத்தி கார் வரைவது எப்படி என்று விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.