சார்ஜிங் பிரச்னைகளைச் சமாளிக்க புது வழிகள்!

அலுவலகத்திற்குள் நுழைந்த பரத்துக்கு ஓர் ஆச்சரியம் காத்திருந்தது. நிறுவனத்தில் மூத்த அதிகாரி, தன் வழிகாட்டி Dr. ஷர்மா பரத்தின் அறையில் காத்திருந்தார். பொதுவாக, சொல்லாமல் அவர் வர மாட்டார். இப்படிக் காலையில் அவர் வர என்ன காரணம்? உள்ளே சென்றவுடன் Dr. ஷர்மா ஓர் அறிக்கையை பரத்திடம் கொடுத்தார். பரத், ஒரு பெரிய வாகனம் தயாரிக்கும் நிறுவனத்தின் புதிதாக உறுவாக்கிய மின்சார வாகனப் (electric vehiccle – EV) பிரிவின் CTO.



EV தயாரிப்பு தொடங்க சில மாதங்களே இருந்த நிலையில் மார்க்கெட்டிங் தலைவர் குமார் மின்சாரமயமாக்கலுக்கு மக்களின் நாடித்துடிப்பை அறிய ஓர் ஆராய்ச்சியை நடத்தினார். அதில் வெளிவந்த தகவல்கள் சற்று ஏமாற்றமாக இருந்தன. EV-யின் விலை அனைவராலும் வாங்கும் நிலையில் இல்லை என்பது நிற்வாகத்திற்குத் தெரிந்ததுதான். ஆனால் அதைவிட ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி, விலையை விட வாகனம் ஓடும் தூரம், பேட்டரி சார்ஜ் தீர்ந்துவிட்டால் அருகில் எந்த சார்ஜிங் நிலையத்தில் சார்ஜ் செய்யலாம் என்பதே வாடிக்கையாளர்களின் பெரிய கவலை.



இந்த வாகனம் ஓடும் தூர‌த்தின் கவலையால் (range anxiety) விற்பனை பாதிக்கப்படுமா என்று பரத்தின் நிர்வாகம் கவலைப்படத் தொடங்கியிருந்தது. பேட்டரிகளின் திறனை அதிகரிப்பதால் வாகனத்தின் விலை உயரும். சார்ஜிங் செய்யும் நிலையங்களை வாகனம் தயாரிக்கும் நிறுவனங்களால் ஓர் அளவுக்குத்தான் நிறுவ முடியும். இப்படிப்பட்ட நிலையில் என்ன செய்யலாம் என்று பேசவே Dr.ஷர்மா வந்திருந்தார்.



சமீபத்தில் தமிழக அரசு வெளியிட்ட மின்சார வாகனக் கொள்கை 2023 பற்றியும் பரத் யோசித்துக் கொண்டிருந்தார். குமார் கொடுத்த அறிக்கையை பரத்திட‌ம் கொடுத்து விட்டு மீண்டும் ஐந்து மணிக்குச் சந்திக்கலாம் என்று கூறிவிட்டு Dr.ஷர்மா கிளம்பினார். இது பற்றி பவனிடம் ஒரு தேனீர் இடைவெளியில் பேசியபோது, இருவருக்கும் நினைவில் வந்தவர் பேராசிரியர் முருகன். Dr.ஷர்மாவிடம் மீண்டும் பேசும் முன் முருகனை ஒரு முறை சந்தித்துவிட்டு வந்துவிடலாம் என்று இருவரும் வேகமாகக் கிளம்பினார்கள்.



பேராசிரியர் முருகன் கொடுத்த யோசனை



எதிர்பாராதவிதமாக வந்த‌ தனது நண்பன் பரத்தையும் மாணவன் பவனையும் ஆச்சரியமாகப் பார்த்தார் முருகன். எடுக்க வேண்டிய வகுப்பை எடுத்துவிட்டு மதிய உணவை கேன்டீனில் சாப்பிடும்போது பேசலாம் என்று கூறிவிட்டு முருகன் சென்றுவிட்டார். அதன் பின் கேன்டீனில் சாப்பிடும்போது பொறுமையாக பரத் கூறிய மின்சார வாகனச் சவாலைப் பற்றி முருகன் கேட்டார்.



முருகனின் அறைக்கு வந்த பின் அவர் ஒரு யோச‌னை கூறினார். இந்திய அளவில் FAME (Faster Adoption and Manufacture of Hybrid and Electric Vehicles) II கொள்கையின் அடிப்படையில் தமிழ்நாட்டில் 281 சார்ஜிங் நிலையங்கள் நிறுவப்படும். அது ஒரு தொடக்கமாக இருக்கும். வாகனம் தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள் பல பெட்ரோல் பங்க்குகளில் அல்லது தனியாக அலுவலகங்களில், வணிக வளாகங்களில், வீடுகளில் சார்ஜிங் செய்ய ஏற்பாடுகள் செய்யத் தொடங்கியுள்ளன.



காலப்போக்கில் சார்ஜிங் செய்யும் இடங்கள் ஓர் அளவுக்கு இருக்கும். ஆனால் பரத்தை தொலைநோக்குடன் பார்க்குமாறு கூறினார் முருகன். EV விற்பனை சூடு பிடிக்கப் பிடிக்க, இந்த சார்ஜிங் நிலையங்கள் தான் இடையூறாக (bottleneck) உருவெடுக்கும். மின்சாரம் தேவைப்பட்ட அளவு இருந்தாலும், பல வாகனங்கள் அவசர அவசரமாக முந்திக்கொள்ளும் நிலை உருவாகலாம். சார்ஜ் செய்ய குறிப்பிடத்தக்க நேரம் ஆகும். இது கண்டிப்பாக பெட்ரோல், டீசல் நிறப்புவதைவிடப் பல மடங்கு அதிகமாக‌ இருக்கும். அதனால் முருகன் கூறிய யோசனை, தொழிற்சாலைகளில் பிரபலமான ஓர் அணுகுமுறை. அத‌ற்குப் பெயர் Theory of Constraints (ToC).



இந்த அணுகுமுறையை உருவாக்கிப் பிரப‌லப்படுத்தியவர் இஸ்ரேலைச் சேர்ந்த எலியாஹு கோல்ட்ராட் (Eliyahu Goldratt). அதன் முதல்படி தொழிற்சாலையின் ஒரு குறிப்பிட்ட அமைப்பில் உள்ள இடையூறை அடையாளம் காண்பது. எந்த இயந்திரம் மிக அதிகமாக தயாரிப்பில் நேரம் எடுத்துக் கொள்ளுமோ அதுதான் பொதுவாக இடையூறாக இருக்கும். அதில் ஏதாவது பழுது அல்லது சிக்கல் ஏற்பட்டால், மொத்தத் தயாரிப்பும் தடைப்பட்டுவிடும். இதனைச் சமாளிக்க ToC-ல் உள்ள ஓர் அணுகுமுறை `drum-buffer-rope’.



மிக அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்ளும் இடையூறாக உள்ள இயந்திரம்தான் டிரம். மொத்தத் தயாரிப்பும் இதன் சொல்படிதான் கேட்கும். இதன் தாளத்திற்கு, வேகத்திற்கு ஏற்பதான் தயாரிப்பு செயல்படும். இந்த டிரம்மில் எந்த ஒரு பாகமும் காத்திருக்காமல் இருக்க ஒரு யுக்திதான் பஃவர். டிர‌ம்மிற்கு முன்னால் இந்த பஃவர்களை அறிமுகப்படுத்துவதால் ட்ரம்களுக்குக் கொஞ்சம் மூச்சு விட முடியும். பஃவர்களிலுருந்து டிரம்மிற்கு எந்தப் பாகம் எப்போது செல்ல வேண்டும் என்று நிர்ணயம் செய்யும் கருவிதான் ரோப்.



முருகனின் யோசனைப்படி சார்ஜிங் நிலையம்தான் டிரம். அதற்கு முன்னால் சார்ஜ் செய்ய வரும் வாடிக்கையாளர்கள் காத்திருக்காமல், நேரத்தை வீணாக்காமல், கடைகளில் தேவையான பொருட்களை வாங்குவது, உணவு உண்பது, அல்லது வாகனத்தைப் பராமரிப்பது, பழுது பார்ப்பது போன்ற வேலைகளைச் செய்யலாம். ஒரு வாகனத்தில் எவ்வளவு சார்ஜ் இருக்கிறது, ஒரு வாடிக்கையாளரின் அவசரம், அவர் ஒரு ப்ரீமியம் வாடிக்கையாளரா போன்ற தகவல்களை வைத்து ஒரு காலியாகும் சார்ஜிங் நிலையத்திற்கு அடுத்தது யாரை அனுப்புவது என்று முடிவு செய்யலாம். இது தான் ரோப், இதற்கு ஒரு mobile app பயன்படுத்தலாம்.



முருகனிடம் நன்றி தெரிவித்துவிட்டு பரத்தும் பவனும் தொழிற்சாலைக்குத் திரும்பினார்கள். முருகன் தன்னிடம் இருந்த கோல்ட்ராட் எழுதிய “The Goal” என்ற புத்த‌கத்தை பரத்திடம் தந்தார். அதில் அவர் ToCஐ அனைவரும் எளிதில் புரிந்துகொள்ளும் விதமாக, ஒரு கதை போல எழுதியிருப்பார். அதில் கதாநாயகன், பரத் போல ஒரு தொழிற்சாலை மேலாளர். ToC-ல் எந்த வேலையும் தொடங்கும் முன் அந்தப் புத்தகத்தை மறக்காமல் ப‌டிக்குமாறு முருகன் கூறினார்.