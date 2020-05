`ராயல் என்ஃபீல்டு பைக் வாங்கப் போறீங்களா?' - அதிரடி ஆஃபரை வெளியிட்ட ஐஷர் குழுமம்

இந்த Reward திட்டத்தில், Extended வாரன்ட்டி கட்டாயமாக வழங்கப்படுகிறது. எனவே, இன்டர்செப்டர் 650 பைக்கின் Ride Sure - Basic Plus பேக்கேஜின் விலை 5,500 ரூபாய் என்பதை வைத்துப் பார்த்தால், மீதமிருக்கும் 4,500 ரூபாய்க்கு மட்டுமே ஆக்ஸசரீஸ் அல்லது Official Merchandise வாங்கலாம். ஒருவேளை இந்த லிமிட்டைத் தாண்டிவிட்டால், பின்னர் வாங்கக்கூடிய பொருள்களுக்கு 20% தள்ளுபடி கிடைப்பது பெரிய ப்ளஸ். நீங்கள் பைக்கை புக் செய்திருக்கும் டீலரிடம் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்கில் மட்டுமே நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க முடியும் என்பது மட்டுமே நெருடல்.