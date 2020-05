நீண்ட நாள்களுக்குப் பிறகு வாகனத்தை எடுக்குறீங்களா..? இதையெல்லாம் செய்ய மறக்காதீங்க! #DoItYourself

விகடன் வாசகர்களுக்கு அன்பு வணக்கம்!

இந்தக் கட்டுரையை எழுதியவர், மோட்டார் விகடன் வாசகரான வ. ஜோஸ் ரவீன் ரெக்ஸ். திருச்செந்தூரைச் சேர்ந்த இவர், ஒரு பொறியியல் பட்டதாரி. ஹீரோ மோட்டோ கார்ப் மற்றும் ஹோண்டா டூ-வீலர்ஸ் ஆகிய நிறுவனங்களின் சர்வீஸ் சென்டர்களில், தலா 6 மாதம் என மொத்தம் 1 வருடம் டூ-வீலர் சர்வீஸ் துறையில் பணியாற்றிய அனுபவம் இவருக்கு இருக்கிறது. கொரோனாவால் மக்களுடன் அவர்களின் வாகனங்களும் வீடுகளில் முடங்கியிருக்கும் இந்தச் சூழலில், அதன் பராமரிப்புக்காக Do It Yourself (DIY டிப்ஸ்) பாணியிலான சில தகவல்களை அவர் நமக்காக வழங்கியிருக்கிறார்.