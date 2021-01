`இது கம்பசூத்திரமல்ல... காதல் சூத்திரம்!'- ஆட்டோமோட்டிவ் R&D பயிலரங்கம்! #OnlineWorkshop

ஐந்து நாட்கள் நடக்கயிருக்கும் இந்தப் பயிலரங்கம்... ஆட்டோமொபைல் உலகின் பல கதவுகளைத் திறந்துவிடும் வல்லமை கொண்டது மாத்திரமல்ல, இதில் கலந்துகொள்ளும் மாணவர்களுக்கு அது e-certificate வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறது.

Motor Vikatan & Mahindra presents, FREE online workshop on 'Automotive R & D Design' workshop for Students

5 Saturdays - 5 Speakers

Date: Jan 16, 23, 30 & Feb 6, 13

Time: 10.30 am to 12.30 Noon



To Register - Click here https://bit.ly/2KZwb3D