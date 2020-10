காரின் தேய்மானத்தை குறைப்பது எப்படி? Episode 4 | Do It Yourself

Do it yourself சீரிஸ்-ல் எபிசோட் 1, 2, 3 முடிந்து இப்போது எபிசோட் 4-ல் இருக்கிறோம். எபிசோட் 4-ல் ஒரு காரின் 'வியர் அண்ட் டியர்' அதாவது காரின் தேய்மானத்தை எப்படிக் குறைப்பது பற்றிப் பார்க்கவுள்ளோம்... முழு விவரம் இந்த வீடியோவில்...

To watch

Episode_1, click here 👉 https://youtu.be/50ppgakVNA4

Episode_2, click here 👉 https://youtu.be/S1ThPQ8z6gk

Episode_3, click here 👉 https://youtu.be/oajRB4tzAqc

#MotorVikatan #Car #WearAndTear #Maintenance #MVRiders #MVCarLife #CarMaintenance #Episode4