எல்லோரும் எதிர்பார்த்த கார்… ஷாரூக்கான் பாராட்டிய கார்!

எந்தக் கண்காட்சியாக இருந்தாலும், ஹூண்டாய் கண்களுக்கு விருந்து வைக்கும். இந்த ஆட்டோ எக்ஸ்போவும் விதிவிலக்கல்ல. சொல்லப் போனால், கரகோஷங்கள், கைத்தட்டல்கள் அதிர்ந்தன. இதுவும் காரணமாக இருக்கலாம்; பாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார் ஷாரூக்கானை வரவழைத்து, ரொம்ப நாட்களாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஐயனிக் 5 காரை அன்வீலிங் செய்ய வைத்து விட்டது ஹூண்டாய். ‘‘மும்பை கேட்வே ஆஃப் இந்தியாவுக்கே வெளிச்சம் தர வைத்தோம் இந்த அயனிக் 5 காரின் மூலம்!’’ என்று அயனிக்கின் பெருமைகளைப் பற்றிப் பேசி அதிர வைத்தார்.



இது தவிர – அயனிக் 6, நெக்ஸோ எனும் ஹைட்ரஜன் கார்கள், ஹூண்டாயின் பெவிலியனில் மெயின் அட்ராக்ஷன்களாக இருந்தன.



அயனிக் 5



சென்ற முறை மோட்டார் விகடன் விருது வாங்கிய ஹூண்டாய் டூஸான், ‘அயனிக் 5’–ல் இருந்து சில விஷயங்களை இன்ஸ்பயர் செய்து உருவாக்கப்பட்டது எனும்போதே, ‘‘என்னது அயனிக் 5 ஆ…’’ என விழிகளை விரித்தார்கள் ஆர்வலர்கள். ஆம், அப்படிப்பட்ட அயனிக் 5 இந்தியாவில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படும் கார்களில் ஒன்று. குளோபலாக சக்கைப் போடு போடும் எலெக்ட்ரிக் கார். 2022–ல் World Car of the Year மற்றும் World Design of the Year விருதும் வாங்கிய கார் அயனிக் 5. இதுதான் கோனாவுக்குப் பிறகு ஹூண்டாய் களமிறக்கும் 2–வது எலெக்ட்ரிக் கார்.