மோட்டார் விகடனின் 'ஒரு நாள்; ஒரு கார்; ஒரு கனவு' கார் டிசைன் ஆன்லைன் பயிலரங்கு!

கல்லூரி மாணவர்கள் மட்டும் தான் கலந்து கொள்ள முடியுமா?



உங்களுக்குக் கார் என்றால் பிடிக்குமா? ஒரு காரின் டிசைனப் பார்த்துச் சிலாகிப்பவரா நீங்கள்? ஒரு காரின் வடிவமைப்பைப் பற்றி மற்றவர்களிடம் பேசிக் கொண்டே இருப்பீர்களா? அப்படி என்றால் நீங்களும் கூடக் கலந்து கொள்ளலாம். இந்தப் பயிலரங்கின் நோக்கமே கார் டிசைனைப் பற்றிய முழுமையான புரிதலை மாணவர்களுக்கு ஏற்படுத்துவதும். அது குறித்த பயிற்சிகளை வழங்குவதும் தான்.



Golden Ratio, Rule of third, One point perspective, Two point perpective... என ஓவியங்களுக்கான அடிப்படைகளும் பயிற்றுவிக்கப்படும். கார் டிசைனிங் அடிப்படை, கலைச்சொற்கள், பாடி ஸ்டைல்கள், ப்ரப்போஷனஸ், க்ளே மாடலிங், மென்பொருட்கள், பெர்ஸ்பெக்டிவ் வரைபட உத்திகள் என அனைத்தைப் பற்றியும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம். கார் டிசைனிங்கில் உங்களுக்கான அறிமுகமாக இந்த கார் டிசைன் பயிலரங்கு இருக்கும்.