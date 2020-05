க்ரெட்டாவைவிட குறைவான விலை... வெல்கம் கிக்ஸ் டர்போ!

முறையே 3.99 - 6.45 லட்ச ரூபாய் மற்றும் 4.20 - 6.90 லட்ச ரூபாய்க்கு (விலைகள் அனைத்தும் சென்னை எக்ஸ்-ஷோரூம்), கோ மற்றும் கோ ப்ளஸ் கார்களின் BS-6 மாடல்களைக் களமிறக்கிவிட்டது டட்ஸன். 5 ஸ்பீடு மேனுவல் கியர்பாக்ஸ் கொண்ட மாடலில் இருக்கும் 1.2 லிட்டர் பெட்ரோல் இன்ஜின், 68bhp பவர் - 10.4kgm டார்க் - 19.02கிமீ அராய் மைலேஜ் ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்துகிறது (மைக்ரா ஆக்டிவில் இருந்த அதே டியூனிங்). இதுவே CVT உடனான மாடல் என்றால், 77bhp பவர் மற்றும் 10.4kgm டார்க் ஆகியவற்றை இதே 3 சிலிண்டர் இன்ஜின் தருகிறது (மைக்ராவில் இருந்த அதே டியூனிங்). இதன் தோற்றம் மற்றும் வசதிகளில் எந்த மாறுதலும் இல்லை. மற்றபடி வாடிக்கையாளர்களின் பொருளாதார நெருக்கடியைக் கருத்தில்கொண்டு, 'Buy Now and Pay in 2021', 100% ஃபைனான்ஸ், குறைவான EMI எனும் திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. சான்ட்ரோ, வேகன்-ஆர், டியாகோ, செலெரியோ ஆகிய கார்களுடன் போட்டியிடுகிறது கோ ஹேட்ச்பேக்.