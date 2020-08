Volvo XC40 T4 R-Design BS-6 Petrol தமிழ் Review

Volvo XC40 T4 R-Design BS-6 model launched in India at Rs 39.9 lakhs. Its BS6 2.0-liter engine delivers 190bhp of power and 300Nm of torque. It has 8 speed automatic transmission with a maximum top speed of 230 km/h. These model are manufactured on the Compact Modular Architecture (CMA) platform. Watch this video to know more about the new Volvo XC40 T4 R-Design.

ரூ.39.9 லட்சம் விலையில் XC40 T4 R-Design BS–6 மாடலை வால்வோ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. BS-6 விதிகளுக்கு ஏற்ப தயாரிக்கப்பட்டிருக்கும்.

இதன் 2.0 லிட்டர் இன்ஜின், 190bhp சக்தியையும் 300Nm டார்க்கையும் அளிக்கிறது. 8 ஸ்பீடு ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் கொண்ட இதன் அதிகபட்ச வேகம் மணிக்கு 230 கீ.மி

கார்ப்பரேட் மாடுலர் ஆர்கிடெக்ச்சர் (CMA) இயங்குதளத்தில் தயாரிக்கப்படும் இந்த. புதிய வால்வோ XC40 T4 R-Design பற்றி மேலும் அறிய இந்த வீடியோவைப் பாருங்கள்.

Host & Script: Vales

Camera, Edit & Producer: J T Thulasidharan