வங்கிகளிடம் வாதாடாவிட்டால் நமக்குத்தான் நஷ்டமா? ஒரு நேரடி அனுபவம்!

உங்கள் தகுதிக்கேற்ற பலன் கிட்டும் (You get what you deserve) என்பது பழமொழி. ஆனால், உங்கள் வாக்கு வன்மைக்கேற்ற பலன் கிட்டும் (You get what you negotiate) என்பது புது மொழி. அரசுடைமை வங்கிகள் பலமிழந்து, புதிய தனியார் வங்கிகள் தலையெடுக்கத் தொடங்கி இருக்கும் இந்தக் காலத்தில் இது நூற்றுக்கு நூறு உண்மை.

ஒரு பிரபல தனியார் வங்கி மேனேஜரிடம் பல நாள்கள் வாதாடியதில், தனது வீட்டுக் கடனுக்கான வட்டி விகிதத்தை 2% அளவு குறைக்க முடிந்ததாக ஒருவர் கூறியபோது என்னால் அதை நம்ப முடியவில்லை. ``அது எப்படிச் சாத்தியம்? வட்டி விகிதங்களை நிர்ணயிப்பது ரிசர்வ் வங்கி; அதைச் செயல்படுத்துவது வங்கியின் தலைமைச் செயலகம். அப்படி இருக்க, வெறும் பேச்சுவார்த்தைக்கு அடி பணிந்து ஒரு மேனேஜர் வீட்டுக் கடன் அக்கவுன்டின் வட்டி விகிதத்தைக் குறைப்பாரா?” என்றெல்லாம் தோன்றிக்கொண்டிருந்தது. ஆனால், என் கண்முன் இன்னொரு நண்பருக்கு ஏற்பட்ட ஒரு அனுபவம் வங்கிகள் நிறம் மாறி இருப்பதையும், வாயுள்ள பிள்ளைதான் இனி பிழைக்கும் என்பதையும் உறுதிப்படுத்தின.

(ஆர்.பி.ஐ அறிவித்தபடி வங்கிகளுக்கு வட்டியைக் குறைத்தபின்பும் கடன் வாங்கியவர் வட்டியைக் குறைக்கச் சொல்லி விண்ணப்பம் தரவில்லை என்கிற காரணத்துக்காகப் பழைய வட்டியையே வசூல் செய்துவரும் புதிய தலைமுறை மற்றும் சில பழைய தலைமுறை வங்கிகளின் போக்கு எத்தனை மோசமானது!)