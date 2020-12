HDFC-யின் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை கோளாறுகள்... இதுபோன்ற சூழ்நிலைகளைக் கையாள்வது எப்படி?

நவம்பர் மாதக் கடைசியில் இரண்டு நாள்கள் ஹெச்.டி.எஃப்.சி பேங்க்கின் டேட்டா சென்டர் ஒன்றில் ஏற்பட்ட கோளாறின் காரணமாக வங்கியின் செயல்பாடுகள் ஸ்தம்பித்தன. வாடிக்கையாளர்கள் அவதியுற்றனர். நெட்பேங்க்கிங் மூலம் பணம் டிரான்ஸ்ஃபர் செய்ய இயலவில்லை; யு.பி.ஐ (Unified Payments Interface) சர்வீஸ் வேலை செய்யவில்லை; ஏ.டி.எம்-ல் பணம் எடுக்க முடியவில்லை; கிரெடிட் கார்ட், டெபிட் கார்ட், கூகுள் பே, பி.ஓ.எஸ் (Point Of Sale) போன்ற எதன் மூலமும் பணத்தைக் கையாள இயலவில்லை; வங்கியிடம் இருந்து வழக்கமான `This service is not available now’ என்கிற பதில் வந்ததே தவிர வேறெந்தத் தகவலும் கிடைக்கவில்லை.