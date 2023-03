Published: 07 Mar 2023 11 AM Updated: 07 Mar 2023 11 AM

VIT Group of Institutions காதம்பரி S. விஸ்வநாதன் பிறந்த நாள்; ஏழை மாணவர்களுக்கு நன்கொடை!

விஐடி கல்விக் குழுமத்தின் உதவி துணை தலைவர் காதம்பரி S. விஸ்வநாதன் அவர்களின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு ஏழை மாணவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் ஐந்து இலட்சம் ரூபாய் நன்கொடை வழங்கப்பட்டது.

