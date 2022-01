வேலை கிடைக்கவில்லையா? - கவலையே வேண்டாம்... கை கொடுக்கும் கலக்கல் திட்டங்கள்!

காப்பீடு!

கடன் வழங்கும் வங்கி அல்லது வீட்டு வசதி நிறுவனமே, வீட்டுக் கடன் தொகைக்கு இணையாக வீட்டுக் கடன் தொகை காப்பீடு எடுத்துக்கொள்ளச் சொல்லும் அல்லது எடுத்துத் தருவார்கள். இப்படி காப்பீடு எடுப்பது கட்டாயமாகும். வீட்டுக் கடன் எடுத்திருப்பவருக்கு ஏதாவது அசம்பாவிதம் நடக்கும்போது, இந்தக் காப்பீட்டுத் தொகை மூலம் வீட்டுக் கடன் அடைக்கப்பட்டு, வாரிசுகளுக்கு வீடு போய் சேரும்.

கடனை சரியாகக் கட்டவில்லை என்றால் என்ன நடக்கும்?

வீட்டுக் கடன் தவணையைத் தொடர்ந்து ஒழுங்காகக் கட்டி வருவது அவசியம். தொடர்ந்து மூன்று தவணைகள் கட்டவில்லை என்றால் வாராக் கடனாக மாறிவிடும். அதன் பிறகு, பாக்கி உள்ள தவணைகளைச் சேர்த்துக்கட்டி வர வேண்டும். இல்லை என்றால் வங்கி/வீட்டு வசதி நிறுவனம் கடனைக் கட்டச் சொல்லி நோட்டீஸ் அனுப்பும். நீதிமன்ற தலையீடு இல்லாமல், சர்ஃபாசி சட்டப்படி (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act - SARFAESI Act) நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். வீட்டை வங்கி அதன் வசம் எடுத்துக்கொண்டு, சொத்தை ஏலத்தில் விடும். பாக்கி கடனைவிட அதிக தொகைக்கு ஏலம் எடுக்கப்பட்டால், கடன் போக மீதித் தொகை கடன் வாங்கியவருக்குக் கொடுக்கப்படும். இல்லை என்றால் பாக்கித் தொகையைக் கடன் வாங்கியவர் கட்ட வேண்டும்.