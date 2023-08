Published: 07 Aug 2023 10 AM Updated: 07 Aug 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

சிப்லா-வை கைப்பற்றும் அமெரிக்க நிறுவனம்... பங்கு விலை புதிய உச்சம்!

சிப்லா நிறுவனத்தை வாங்குவதற்கு, அமெரிக்க நிறுவனமான பிளாக்ஸ்டோன் முயற்சித்து வருகிறது. இதனால் சிப்லா பங்கு விலை புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.

