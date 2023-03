Published: Just Now Updated: Just Now

நவம்பரில் 11,000 பேர்; இப்போது 10,000 பேர் பணிநீக்கம்... மெட்டா அதிரடி நடவடிக்கை ஏன்?

ஃபேஸ்புக் மெட்டா நிறுவனம் கடந்த ஆண்டு நவம்பரில் 11 ஆயிரம் ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்தது. இப்போது, மேலும் 10,000 ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்ய உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. இது ஊழியர்கள் மத்தியில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.