Published: 03 Jun 2023 8 AM Updated: 03 Jun 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

15 நாள், 1,600 கி.மீட்டர் சைக்கிள் பயணம்... டாடா சந்திரசேகரனை சந்திக்க தவம் செய்த இளைஞர்!

ராணாவின் நீண்ட நாள் ஆசை, நம் நாட்டின் டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவர் என்.சந்திரசேகரன், மஹிந்திரா நிறுவனத்தின் தலைவர் ஆனந்த் மஹிந்திரா, பிர்லா நிறுவனத்தின் தலைவர் குமார் மங்களம் பிர்லா, விப்ரோ நிறுவனத்தின் தலைவர் அசீம் பிரேம்ஜி ஆகியோரை நேரில் சந்திக்க வேண்டும் என்பதுதான்.