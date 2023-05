Published: 05 May 2023 3 PM Updated: 05 May 2023 3 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

அதானி விவகாரம்: செபிக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனு... என்ன காரணம்?

அதானி விவகாரத்தை விசாரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் 6 பேர் கொண்ட குழுவை அமைப்பதற்கு முன்பே செபி தனது விசாரணையைத் தொடங்கியிருந்தது. எனில் அதானி விவகாரத்தில் குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பான ஆதாரங்களையும், ஆவணங்களையும் செபி கைப்பற்றியிருக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.

Share