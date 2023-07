Published: Just Now Updated: Just Now

``விளம்பரங்கள் 50% குறைந்துவிட்டன... ட்விட்டர் நஷ்டத்தில் உள்ளது'' கவலையில் எலான் மாஸ்க்!

''வியாபாரம் போன்ற விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துவதற்கு முன்பு,‌ முதலில் ட்விட்டரை லாபகரமான பாதையை நோக்கி நகர்த்துவதற்கான முயற்சிகளை எடுக்க வேண்டும்” - எலான் மஸ்க்