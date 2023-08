Published: Just Now Updated: Just Now

வங்கிப் பங்குகள் சரிவு... ரிசர்வ் வங்கி உத்தரவு காரணமா?

கடந்த இரண்டு நாள்களாக வங்கிப் பங்குகள் சரிந்து வருகின்றன. ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்ட உத்தரவுக்கும், வங்கிப் பங்குகள் சரிவுக்கும் நெருக்கமான தொடர்பு இருப்பதே இதற்குக் காரணமாக கூறுகின்றனர்.