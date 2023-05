Published: 16 May 2023 8 PM Updated: 16 May 2023 8 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

ஹமாம், 501, கோகோஜெம்... மறக்க முடியாத பிராண்டுகளைத் தந்தா டாடா ஆயில் மில்ஸ்... #Brand Story-3

இந்தியாவில் தேங்காய் விளைச்சல் அதிகம். ஆனால், நம் நாட்டிற்குத் தேவையான சமையல் எண்ணெய், தேங்காய் எண்ணெய் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படுவதில்லையே… என்பதுதான் டாடா குழுமத்தின் ஆதங்கமாக இருந்தது....