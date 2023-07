Published: Just Now Updated: Just Now

HCL ஷிவ் நாடார்... தொழிலதிபர்; சமூக வளர்ச்சிக்காக பணியாற்றியவர்... 78-வது பிறந்த நாள் இன்று..!

இந்தியாவின் மிகப்பெரும் கோடீஸ்வரர்களில் ஒருவராக HCL ஷிவ் நாடார் வளர்ந்தது தற்செயலானது அல்ல. எந்தத் தொழிலில் இறங்கினால் எதிர்காலம் சிறப்பாக இருக்கும் என்கிற அவருடைய தீர்க்கதரிசனம்தான் அவருடைய வளர்ச்சிக்குக் காரணம்...

business HCL ஷிவ் நாடார்