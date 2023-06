Published: Just Now Updated: Just Now

வல்லரசுகள் வியந்த இந்தியாவின் முதல் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்.... இப்படித்தான் உருவானது! | #Brand Story

அமெரிக்கா, ரஷ்யா, சீனா, ஜெர்மனி போன்ற அனைத்து வல்லரசு நாடுகளும் ஏகாவைப் பார்த்து வியந்தனர். அரசின் உதவியின்றி டாடா குழுமம் தன் முதல் முயற்சியிலேயே சக்தி வாய்ந்த கம்ப்யூட்டரை உருவாக்கியது, அன்றைய ஊடகங்களில் பெரிதாகப் பேசப்பட்டது.