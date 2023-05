Published: 24 May 2023 7 PM Updated: 24 May 2023 7 PM

``தொழில் துறைக்கு மட்டுமல்ல, தமிழ், கலை, பண்பாட்டு வளர்ச்சிக்கும் பாடுபட்டவர் கருமுத்து கண்ணன்!"

``சி.ஐ.ஐ போன்ற தொழில் கூட்டமைப்பு தென் மண்டலத்தில் சிறப்பாக செயல்பட காரணமானவர். புதிய தொழில் முனைவோர் உருவாகவும், தொழில்துறை மாநாடுகள் பல மதுரையில் நடைபெறவும் முயற்சி எடுத்தவர். டெக்ஸ்டைல் தொழிலில் பல சாதனைகளை செய்தவர்" - கருமுத்து கண்ணன் மறைவால் கலங்கும் மதுரை.!