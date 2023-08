Published: Just Now Updated: Just Now

டாடா முதல் அதானி வரை.. ஜூலை மாதத்தில் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் வாங்கிய, விற்ற பங்குகள்...!

``வங்கிசாரா நிதி நிறுவனங்கள், கேபிட்டல் குட்ஸ், ஹெல்த்கேர், யூட்டிலிட்டிஸ், மெட்டல்ஸ், பொதுத்துறை வங்கிகள், மீடியா, இன்ஃப்ரா, ரியல் எஸ்டேட் போன்ற துறைகளில் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் முதலீட்டை அதிகரித்துள்ளன.”