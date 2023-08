Published: Just Now Updated: Just Now

மியூச்சுவல் ஃபண்ட்: SIP முதலீடுகள் உச்சம்.. ஸ்மால்கேப் காட்டில் தொடர் மழை!

ஜூலை மாதத்தில் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எஸ்.ஐ.பி முதலீடுகள் புதிய உச்சத்தை தொட்டிருக்கின்றன. ஸ்மால்கேப் ஃபண்டுகளில் தொடர்ந்து அதிக முதலீடுகள் குவிந்துள்ளது.