நெருங்கும் கர்நாடக சட்டமன்றத் தேர்தல்.... சர்ச்சையில் சிக்கிய நந்தினி - அமுல்!

வருகிற மே 10-ஆம் தேதி அன்று கர்நாடகா சட்டமன்றத் தேர்தல் நடத்தப் போகிறது. வழக்கமாக கர்நாடக சட்டமன்றத் தேர்தலில் (காவிரி) தண்ணீர்தான் சர்ச்சை ஆகும். இந்த முறை பால் சர்ச்சையாகிவிட்டது!

