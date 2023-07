Published: Just Now Updated: Just Now

ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரூ.1லட்சம் கோடி சந்தை மதிப்பை இழந்தது ஏன்? இனி என்னவாகும்...?

இந்தியாவின் பில்லியனர்களில் ஒருவரான முகேஷ் அம்பானியின் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனத்தின் சந்தை மதிப்பு கடந்த 2 நாள்களில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட 1 லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு குறைந்துள்ளது.