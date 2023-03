Published: Just Now Updated: Just Now

அதானி விவகாரத்தை விசாரிக்க 5 பேர் கொண்ட குழு; உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புக்கு அதானியின் பதில் என்ன?

அதானி குழும விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவினை வரவேற்கிறேன். ஹிண்டன்பர்க் அறிக்கை விவகாரத்தில் இது ஒரு முடிவினைக் கொண்டு வரும். உண்மையே வெல்லும் என்று பதிவிட்டுள்ளார் கவுதம் அதானி.