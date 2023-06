Published: Just Now Updated: Just Now

மெட்டாவில் இரண்டாவது முறையாக பணி நீக்கம்... 2 மணிநேரம் கதறி அழுத பெண்; கூறியது என்ன?

``கார்ப்பரேட் உலகில் மனநலம் பற்றி நிறைய விஷயங்களை நான் உணர்ந்தேன். ஒருவரின் நிதி ஸ்திரத்தன்மை எந்த நேரத்திலும் எந்த காரணத்தாலும் பறிக்கப்படலாம்." - பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட பெண்