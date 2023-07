Published: 28 Jul 2023 9 AM Updated: 28 Jul 2023 9 AM

ஆன்லைனில் பொருள்களை விற்க எளிய வழிகள்... நிவேதா முரளிதரன் எழுதும் ஆன்லைன் பிசினஸ் - 4

``ஏற்கெனவே சந்தையில் உள்ள பொருளை, ஆன்லைனில் விற்பனை செய்வதே ரீ-செல்லிங். உதாரணம், பற்பசை. தயாரிப்பாளரிடம் இருந்து வாங்கி, நமது லேபிளை ஒட்டி விற்பனை செய்யலாம். எனினும், இதில் லாபம் குறைவுதான்...."

business e-commerce ( Pixabay )