Published: 30 Apr 2023 9 AM Updated: 30 Apr 2023 9 AM

``ஏதாவது செய்யுங்க'' - மனைவி வற்புறுத்தியதால் வந்த TATA கார்! அனுபவம் பகிர்ந்த TATA சந்திரசேகரன்!

``எங்களிடம் உள்ள தொழில்நுட்பத்தில் கார்களை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறோம். ஆனால் 2025-ல் வரவிருக்கும் கார்கள், முழுவதும் புதுமையான தொழில்நுட்பத்துடன் இருக்கும். புதுமையான வாகனங்களுக்காக நாங்கள் பல்வேறு ஸ்டார்ட் அப்களுடன் இணைந்து செயல்பட்டு வருகிறோம்.." - TATA சந்திரசேகரன்!

