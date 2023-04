Published: Just Now Updated: Just Now

``நெருக்கடி இன்னும் முடியவில்லை! இது ஆரம்பம் மட்டுமே'' தொழில் துறையை எச்சரித்த zoho ஶ்ரீதர்வேம்பு!

``உலக அளவில் முக்கியமான வங்கிகளாக இருந்த சிலிக்கான் வேலி பேங்க், சிக்னேச்சர் வங்கி, கிரெடிட் சூயஸ் போன்ற வங்கிகள், நிதி நிறுவனங்கள் திவால் ஆனது மேலும், நிலைமையை மோசமாக்கி இருக்கிறது."