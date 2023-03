Published: Just Now Updated: Just Now

ZOHO பங்குகளில் என்னதான் பிரச்னை... ஶ்ரீதர் வேம்பு மீது மனைவி வைக்கும் புகார்களுக்கு இதுதான் காரணமா?

ஶ்ரீதர் வேம்பு, பிரமிளா ஶ்ரீனிவாசன் திருமண முறிவு வழக்கு கலிபோர்னியா நீதிமன்றத்தில் உள்ளது. அங்குள்ள சட்டப்படி, திருமண முறிவு நடந்தால், மனைவிக்கு 50% சொத்துகளைப் பகிர வேண்டும். இதன் காரணமாகவே அவர் தனது பங்குகளைக் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு மாற்றியிருக்கலாம் என்கிறார்கள்.