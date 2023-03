Published: Just Now Updated: Just Now

`என்னையும், மகனையும் கைவிட்டுவிட்டார்...' - மனைவியின் புகாருக்கு `ZOHO' ஶ்ரீதர் வேம்புவின் பதில்!

சிறு சிறு நகரங்களிலும் 'ZOHO' கிளைகளைத் தொடங்கி உள்ளூர் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை வழங்கிவரும் ஶ்ரீதர் வேம்புவுக்கு இந்திய ஐடி துறையில் தனி இடம் உண்டு. இவர் மீது அவருடைய மனைவி முன்வைத்த குற்றச்சாட்டுகளை அடுத்து பலரும் அவர் மீது தனிப்பட்ட கருத்து தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றனர்.