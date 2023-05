Published: 20 May 2023 1 PM Updated: 20 May 2023 1 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

கறுப்புப்பணத்தை ஒழிக்க இதைச் செய்யலாம் - ரூ.2000 அறிவிப்பு குறித்து `பிச்சைக்காரன்' பட இயக்குநர் சசி

``500 மற்றும் 2,000 ரூபாய் மதிப்பிலான கறுப்புப் பணத்தை, ஒரு சூட்கேஸ்லகூட அதிகளவுல பதிக்கிடலாம். இதை `பிச்சைக்காரன்' படத்துல சொல்லியிருந்தோம். அந்தப் படம் வெளியான கொஞ்ச காலத்துலயே, பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதால நாங்க சொன்ன கருத்து மக்கள்கிட்ட போய் சேர்ந்துச்சு..."