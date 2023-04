Published: Just Now Updated: Just Now

ரூ.1,000 கோடி ஜி.எஸ்.டி வரி தந்த 10 படங்கள்... சினிமா பற்றி உதயநிதியும் மணிரத்னமும் சொன்னது என்ன?

தென்னிந்திய சினிமாவில் கடந்த 2022-ல் வெளியான ஆர்.ஆர்.ஆர்', 'கே.ஜி.எஃப் 2', காந்தாரா, பொன்னியின் செல்வன் 1, விக்ரம் உள்ளிட்ட 10 திரைப்படங்கள் மட்டுமே அரசுக்கு ரூ.1,000 கோடி ஜிஎஸ்டி வருவாயாகக் கொடுத்திருக்கிறது.

