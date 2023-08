Published: Just Now Updated: Just Now

டெஸ்லா CFO பதவிக்கு இந்தியரை நியமனம் செய்த எலான் மஸ்க்... வைபவ் தனேஜாவை தேர்வு செய்யக் காரணம் என்ன?

எலான் மஸ்கின் டெஸ்லா நிறுவனத்தின் புதிய தலைமை நிதி அதிகாரியாக (சிஎப்ஓ) இந்தியர் ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

business வைபவ் தனேஜா | டெஸ்லா CFO