Published: 16 Jul 2023 8 AM Updated: 16 Jul 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

ரூ.7.27 லட்சம் வரை வருமானவரி விலக்கு... நிதியமைச்சர் சொன்னதும் நீங்கள் புரிந்துகொள்ள வேண்டியதும்!

ஆண்டுக்கு 7.27 லட்சம் ரூபாய் வரையிலான வருமானத்துக்கு வருமான வரி விலக்கு இருப்பதாக நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியிருப்பது குறித்து நீங்கள் புரிந்துகொள்ள வேண்டியவை.

News வருமான வரி விலக்கு