Published: 16 May 2021 11 AM Updated: 16 May 2021 11 AM

அன்று ₹5 லட்சம் முதலீடு; இன்று ஆண்டுக்கு ₹5,000 கோடி வருமானம்... சீரம் நிறுவனத்தின் கதை!