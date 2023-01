வணிகத் தலைமை கொள் - 13

சிறுதொழில் நிறுவனங்களுக்கும் இடைநிலை நிறுவனங்களுக்கும் இன்றிருக்கும் மிகப்பெரிய சவால்... Manpower retention எனப்படும் பணியாளர்களை நெடுங்காலம் நிறுவனத்தில் தக்க வைப்பதற்கு என்ன செய்வது என்பதுதான். நிறுவனத்தின் பணிச்சூழலைப் புரிந்துகொண்டு, நன்கு பயிற்சி பெற்றுப் பணியாற்றும் ஒருவர், அதிருப்தி காரணமாகவோ, அல்லது அதிக பலன்களுக்கு ஆசைப்பட்டோ வேறு நிறுவனத்துக்குத் தாவிவிடாமல் தக்கவைப்பது எப்படி?



1. நல்ல தலைவனாக இருங்கள்:



இன்று நூற்றுக்கு எழுபது பேர் அவர்கள் செய்யும் வேலையை விடுவதற்குக் காரணம் எது தெரியுமா? அதிக சம்பளம் வேண்டியா? இல்லை. தன் மேலாளரின் மீதான அதிருப்தி யாலேயே அவர்கள் பணி விலகு கிறார்கள். ‘My boss is the reason for my resignation' என்பதை நீங்களும் அல்லது உங்கள் நண்பர்களும், சகாக்களும், பணிவிலகிய பெரும் பாலான நேரங்களில் சொல்லி யிருப்பீர்கள்.



எனவே, நல்ல தலைவனாக இருப்பது நல்ல சகாக்களை வழிநடத்த மட்டுமல்ல, அவர்கள் என்றும் நம்மோடு பயணிக்கவும் உதவும். முதலில் உங்கள் சகாக்களுக்கு மரியாதை கொடுங்கள். நான் என் நிறுவனத்தில் பணிபுரிபவர்களைப் பிறருக்கு அறிமுகப்படுத்தும்போது ‘colleague' (சகா) என்றே குறிப்பிடுவேன்.