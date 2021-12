`தொழிலில் சரிவு ஏற்பட்டாலும் அஞ்ச வேண்டாம்!' - தொழில்முனைவோர்களுக்கு நிபுணர்கள் சொல்லும் வழிகள்

இந்தியப் பொருளாதார வளர்ச்சியில் பெரும் பங்கு ஆற்றுபவர்கள் எம்.எஸ்.எம்.இ என்று சொல்லப்படுகிற சிறு மற்றும் குறுந்தொழில்முனைவோர்கள்தான். ஆனால், அவர்கள் தங்கள் தொழிலைக் கவனிப்பது போல, குடும்பத்தைக் கவனிப்பதில்லை என்பது கசப்பான உண்மை. நன்றாக நடந்துவரும் தொழிலானது எதிர்பாராத காரணத்தில் திடீரென முடங்கினால், குடும்பத்தின் தேவைகளைக்கூட நிறைவேற்ற முடியாத அளவுக்கு பல சிறு தொழில்முனைவோர்கள் கஷ்டப்படுகிறார்கள்.

இந்தப் பிரச்னைக்கு என்ன தீர்வு என்பதை எடுத்துச் சொல்லும் ஒரு கருத்தரங்கம் சென்னையில் உள்ள ஆந்திரா சாம்பர் ஆப் காமர்ஸில் (Andhra Chamber of Commerce) அண்மையில் நடந்தது. `Financial Protection to Entrepreneurs and Family' என்கிற தலைப்பில் நடந்த இந்தக் கூட்டத்தில் சிறு தொழில்முனைவோர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பப் பொருளாதாரத்துக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கும் பல்வேறு விஷயங்கள் எடுத்துச் சொல்லப்பட்டன.